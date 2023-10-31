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        Haberler Gündem Tarım Kredi Market 30 Ekim-2 Kasım 2023 indirim aktüel kataloğu: Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde indirimli ürünler fiyat listesi

        Tarım Kredi Kooperatif Market 30 Ekim-2 Kasım 2023 yeni indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu paylaşıldı. 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' açıklamasıyla başlayan kampanya ile Tarım Kredi market indirimli ürünleri belli oldu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market 30 Ekim-2 Kasım 2023 indirimlerini bir araya getirdik. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 00:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:30
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler birçok üründe kampanya başlattı. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 2 Kasım'a kadar geçerli olacak özel yeni indirimli ürünler listesini paylaştı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri fiyat listesi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

        81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

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        İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak. İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar devam edecek.

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        Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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