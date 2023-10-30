Tarım Kredi Kooperatif Market 30 Ekim-2 Kasım 2023 yeni indirimli ürünler kataloğu
Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu paylaşıldı. 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' açıklamasıyla başlayan kampanya ile Tarım Kredi market indirimli ürünleri belli oldu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market 30 Ekim-2 Kasım 2023 indirimlerini bir araya getirdik. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi fiyat listesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler birçok üründe kampanya başlattı. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 2 Kasım'a kadar geçerli olacak özel yeni indirimli ürünler listesini paylaştı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri fiyat listesi...
YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak. İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar devam edecek.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.