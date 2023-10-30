Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler birçok üründe kampanya başlattı. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 2 Kasım'a kadar geçerli olacak özel yeni indirimli ürünler listesini paylaştı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri fiyat listesi...

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İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak. İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar devam edecek.