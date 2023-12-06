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        Haberler Gündem Tarım Kredi Market 6-15 Aralık 2023 aktüel indirim kataloğu: Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri neler?

        İndirimler devam ediyor! 6-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Market indirimli ürün broşürü paylaşıldı. Yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu fırsatları 15 Aralık'a kadar geçerli olacak. Tarım Kredi Marketlerde farkı kategorilerdeki onlarca ürün uygun fiyatları ile raflarda yerini aldı. İşte, 6-15 Aralık 2023 güncel Tarım Kredi Kooperatif aktüel katalog indirimli ürünler fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:17
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        Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 6-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market kataloğunda 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' kampanyası dikkat çekiyor. İşte, aralık ayına özel yeni Tarım Kredi Kooperatif aktüel broşürü indirimli ürünler listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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