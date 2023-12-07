Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tarım Kredi Market 6-15 Aralık 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif Market katalog indirimli ürünler neler?

        İndirimler devam ediyor! 6-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Market indirimli ürün broşürü paylaşıldı. Yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu fırsatları 15 Aralık'a kadar geçerli olacak. Tarım Kredi Marketlerde farkı kategorilerdeki onlarca ürün uygun fiyatları ile raflarda yerini aldı. İşte, 6-15 Aralık 2023 güncel Tarım Kredi Kooperatif aktüel katalog indirimli ürünler fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 6-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market kataloğunda 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' kampanyası dikkat çekiyor. İşte, aralık ayına özel yeni Tarım Kredi Kooperatif aktüel broşürü indirimli ürünler listesi...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        48
        49
        50
        51
        52
        53
        54
        55
        56
        57
        58
        59
        60
        61
        62
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz