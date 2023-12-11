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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Tarım Kredi Market 8-15 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyatları listesi: Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kataloğu tam liste - Merak Edilenler Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market katalog indirimli ürünler neler, hangi ürünler indirimde?

        Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 8-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market kataloğunda 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' kampanyası dikkat çekiyor. İşte, aralık ayına özel yeni Tarım Kredi Kooperatif aktüel broşürü indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:17
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        Tarım Kredi Market indirimli ürün broşürü paylaşıldı. Yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu fırsatları 15 Aralık'a kadar geçerli olacak. Tarım Kredi Marketlerde farkı kategorilerdeki onlarca ürün uygun fiyatları ile raflarda yerini aldı. İşte, 8-15 Aralık 2023 güncel Tarım Kredi Kooperatif aktüel katalog indirimli ürünler fiyatları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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