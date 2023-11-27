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        Haberler Gündem Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirim fırsatları: 27-30 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri fiyatları

        Tarım Kredi Kooperatif Market 27-30 Kasım 2023 yeni indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi belli oldu. Tarım Kredi Marketlerde pek çok farklı kategoride onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Tarım Kredi Marketlerde 30 Kasım 2023'e kadar satışta olacak fırsatlar yayımlandı. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market kasım ayına özel güncel indirimli ürünler fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 22:30 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:30
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        Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu paylaşıldı. 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' açıklamasıyla kampanyalar devam ediyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 27-30 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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