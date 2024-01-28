Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.346,28 %2,16
        DOLAR 30,2749 %0,01
        EURO 32,8717 %-0,08
        ALTIN 1.953,68 %-0,55
        FAİZ 43,21 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 22,08 %-0,94
        BITCOIN 42.421,00 %0,64
        GBP/TRY 38,4915 %-0,14
        EUR/USD 1,0854 %0,13
        BRENT 83,55 %1,36
        ÇEYREK ALTIN 3.194,27 %-0,55
        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirim fırsatları rüzgarı: 28 Ocak- 2 Şubat 2024 Tarım Kredi Kooperatif market indirimli fiyatlar - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 28 Ocak- 2 Şubat 2024 indirimli aktüel ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu indirimli ürünleri uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Tarım Kredi Marketlerde 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' sloganıyla satışta olacak fırsatlar yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla 19 Ocak 2024'e kadar alıcısıyla buluşuyor. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market ocak ayına özel indirimli ürünler fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu marketin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Peynirden, zeytine, çikolatadan tuvalet kağıdına pek çok farkı ürün raflardaki yerini aldı. İşte, indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenler için 2 Şubat 2024'e kadar geçerli olacak Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        48
        49
        50
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi