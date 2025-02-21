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        Ramazan kampanyası ile fiyatlar sabitlendi! İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler

        Ramazan ayına kısa bir süre kala çoğu market Ramazan'a özel indirimleriyle ön plana çıkarken Tarım Kredi Kooperatif Marketler Ramazan ayı öncesinde fiyat sabitlemesine gitti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ramazan ayı öncesinde 157 üründe indirim yaparak tüm kooperatif market satış noktalarında 15 Mart'a kadar fiyatları sabitlediğini duyurdu. Bu kapsamda, Tarım Kredi Market 24 Şubat - 15 Mart yeni indirimli ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 20:42 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:05
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        Ramazan ayı öncesinde vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 157 üründe indirim yaptı. 15 Mart’a kadar fiyatlarını sabitleyen marketler, 15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kataloğunu da tüketicilerle buluşturdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 24 Şubat - 15 Mart kataloğu ile güncel fiyat listesi...

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        FİYATLAR SABİTLENDİ

        Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan ayı öncesi indirim kampanyası başlattı.

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        Kampanya kapsamında, 15 Mart tarihine kadar kooperatif market satış noktalarında, pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker gibi 157 ürünün fiyatı sabitlenerek zam uygulanmayacak.

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