Tarım Kredi Kooperatif Market 2-15 Aralık kataloğu indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market 2-15 Aralık indirimli ürünler kataloğunu alışverişseverlerin erişimine sundu. Tarım Kredi Market kataloğunda; zeytinyağından, et ürünlerine, çaydan, süt ve süt ürünlerine daha birçok ürün indirime girdi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 2-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
Giriş: 11.12.2023 - 20:25 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:25
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Enflasyon ile mücadele kapsamında Tarım Kredi Market indirimli ürünleri alışverişseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık kataloğunda hangi ürünlerin indirime girdiği merak konusu oldu. İşte 2-15 Aralık Tarım Kredi Market indirimleri...
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