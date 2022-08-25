Tarım Kredi Market indirim kataloğu, 15 Ağustos günü itibariyle başlataılan kapsamlı indirim kampanyasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Marketlerinde et, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve salça gibi 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirime gidileceğini açıklamıştı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketlerde 30 temel gıda ürününde yapılan indirimlerin ardından uygulamanın bazı zincir marketlerde de görülmeye başlandığını bildirdi. İşte, 2022 Tarım Kredi Market kataloğu indirimli ürünler listesi...