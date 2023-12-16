Tarım Kredi Market yeni yıl kataloğu yayınlandı! 16-31 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Market kataloğu yeni yıl indirimli ürünler listesşi yılın bitmesine sayılı günler kala yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16-31 Aralık tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerle paylaştı. İşte 16-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
Giriş: 16.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:15
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Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu Aralık ayına özel ürünlerle yayınlandı. Et, peynir, tavuk, kıyma, yoğurt ve süt gibi pek çok temel ihtiyaç ürününe indirim yapan Tarım Kredi Market yeni yıl kampanyasını duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16 Aralık günü itibarıyla birçok üründe yüzde indirim fırsatını tüketicilere sunuyor. İşte 16-31 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
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16-31 TARIM KREDİ KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
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