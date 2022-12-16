Tarım Kredi Kooperatif Marketler temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride fırsatları ile alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Market yeni indirimli ürünler listesi sorgulamaları hız kazandı. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...