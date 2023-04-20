TARIM KREDİ MARKETLER FİYAT SABİTLEDİ!

Tarım Kredi Marketler sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli ürünlerde geçerli olan fiyat sabitleme kampanyasının bir ay daha devam edeceğini şu açıklama ile duyurdu:

"Pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, gibi temel gıda ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren 900 üründe "FİYATLARI SABİTLEDİK" Kampanyamızı 1 ay daha uzatıyoruz."