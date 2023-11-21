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        Haberler Gündem TARIM KREDİ MARKETLERDE İNDİRİM FIRSATLARI: Tarım Kredi Kooperatif Market 20-30 Kasım aktüel kataloğu fiyat listesi

        Tarım Kredi Market 20 - 30 Kasım kataloğu yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasım ayına özel yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 20 - 30 Kasım tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:12
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        Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 20 - 30 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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