Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler tüm hızıyla devam ediyor. 16 Kasım tarihinden itibaren başlayan indirimler 30 Kasım tarihine kadar sürüyor. Tarım Kredi Marketlerde et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, çay, fiyatları merak ediliyor. İşte Kasım ayının son haftasında Tarım Kredi Marketlerde yeni indirimler listesi...