Tarım Kredi Kooperatif Marketler "Fiyatlarımızı indirdik" sloganı ile alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerinde 20 - 31 Mayıs'a özel yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Ayçiçek yağı, süt, yumurta, un, peynir, çay, temizlik malzemeleri gibi birçok üründe yapılan indirimler raflarda alıcılarını bekliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler ile fiyat listesi...