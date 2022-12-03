Tarım Kredi Marketleri 1-15 Aralık indirimli ürünler listesi yayınlandı! Peki, 1 Aralık Perşembe günü Tarım Kredi Marketlerinde hangi indirimli ürünler var? Hemen belirtelim ki, atıştırmalıklardan tahin pekmeze, Türk kahvesinden peynir, süt ve tereyağına kadar bu hafta birçok üründe indirim sürprizi müşterileri bekliyor. İşte Tarım Kredi Marketleri aktüel ürünler 1-15 Aralık kataloğu...