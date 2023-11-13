TARIM KREDİ MARKETLERİ KATALOĞU: 4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğunda neler var ve hangi ürünler indirimde?

TARIM KREDİ MARKETLERİ KATALOĞU: 4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğunda neler var ve hangi ürünler indirimde?

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Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4 - 17 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...