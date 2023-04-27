TARIM KREDİ MARKETLER'DE FİYAT SABİTLEMESİ UZATILDI!

Tarım Kredi Marketler sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli ürünlerde geçerli olan fiyat sabitleme kampanyasının bir ay daha devam edeceğini şu açıklama ile duyurdu: