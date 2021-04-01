Tarım Kredi ramazan ayı için erzak paketleri ve alışveriş kartları hazırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Tarım Kredi ramazan ayı için erzak paketleri ve alışveriş kartları hazırladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi),ramazan ayının bereketini paylaşarak artırmak isteyen kişi ve kurumlar için erzak paketleri ve alışveriş yardım kartları hazırladı.

Tarım Kredi ramazan ayı için erzak paketleri ve alışveriş kartları hazırladı
AA

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi),ramazan ayının bereketini paylaşarak artırmak isteyen kişi ve kurumlar için erzak paketleri ve alışveriş yardım kartları hazırladı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, çiftçilerin ürettiği tarımsal ürünleri içeren erzak paketlerini kurum ve vatandaşların talepleri doğrultusunda temin ettiklerini söyledi.

Tarım Kredi kooperatiflerinin hacminin ve satış faaliyetlerinin günden güne arttığını belirten Poyraz, başta Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, cezaevleri olmak üzere halihazırda ülke genelindeki yaklaşık 1500 kurumun gıda veya tarımsal girdi ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.

Poyraz, faaliyetlerini "tarladan sofraya" vizyonuyla yürüten Tarım Kredi'nin, bir yandan Tarım Kredi Kooperatif Market ve diğer ulusal marketlerle iş birliği halinde vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşıladığını bir yandan da kurmakta olduğu kurumsal iş birlikleri çerçevesinde ülke genelindeki kurumların ihtiyaçlarını temin ettiğini dile getirdi.

- 2020'de 1,3 milyon erzak paketi hazırlandı

Kurumsal iş birlikleri çerçevesinde 2020'de valiliklerden kaymakamlıklara, belediyelerden sosyal yardım kuruluşlarına Tarım Kredi markalı yaklaşık 1 milyon 300 bin erzak paketinin hazırlanarak arz edildiği bilgisini veren Poyraz, "İştiraklerimizle iş birliği halinde hazırladığımız erzak paketleri nihai hale getirilerek 2021 yılı boyunca kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam edilecek. Kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza bu yıl 2 milyon erzak paketi sunulması hedeflenmektedir." dedi.

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatif Market'in, çiftçilerin alın teri olan kaliteli ve doğal ürünleri, yerli ve milli markalar haline getirip tüketiciyle buluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarım Kredi Kooperatif Market, 'Kalitenin üreticisi, doğallığın güvencesiyiz' prensibiyle hareket ederek ramazan ayının bereketini sevdikleri, ihtiyaç sahipleri ve çalışanlarıyla paylaşmak isteyen kişi ve kurumlar için, çiftçimizin el emeğiyle ürettikleri yerli, katkısız ve doğal ürünlerden 'Ekonomik Paket' ve 'Büyük Paket' olarak hazırladığı iki farklı ramazan erzak paketini tüm mağazalarında hazır hale getirdi. Gelecek talepler doğrultusunda, seçilen ürünlerle hazırlanacak 'Size Özel' erzak paketi siparişlerini de karşılamak üzere elektronik posta yoluyla koopkumanya@kooperatifmarket.com.tr adresinden ve 444 1 857 numaralı çağrı merkezi üzerinden müşterilerimizle buluşmayı bekliyoruz."

- Ramazan alışveriş kartları

Tarım Kredi kooperatiflerinden de erzak paketi tedarik edilebileceğini vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu yıl, hem hayır sahibi vatandaşlarımız hem de kurumlarımız için hazırlanan alışveriş kartlarıyla (Koopkart) 'Tarım Kredi Kooperatif Marketlerden alışveriş imkanı olacak. Kartlarımız 150 lira ve 250 lira olarak hazırlandı ancak vatandaşlarımız dilerse istediği tutarı da karta yükleyebilecek. Hedefimiz Tarım Kredi olarak kurum ve vatandaşlarımızı, Türk çiftçisinin emeğiyle yoğrulmuş yerli ürünlerimizle buluşturmak, bu ürünleri çiftçilerimizden alıp nihai hale getirerek tüketicilerimize sunmaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME