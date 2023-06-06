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Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı

Tarım sektörü, 14 milyar 58 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı

Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı
AA

Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin ihracatında sektörler rekor kırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tarım sektörü, 14 milyar 58 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı.

Yılın 5 ayında yüzde 4,8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,7 pay aldı.

10 SEKTÖRDEN 4'Ü REKOR KIRDI

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 4'ü, yılın 5 ayında ihracat rekoru kırdı. Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri sektörü tüm zamanların en yüksek dış satımını yaptı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7,6, yaş meyve ve sebze yüzde 22,5, zeytin ve zeytinyağı yüzde 188,8, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 1,2 ihracat artışı kaydetti.

Ülkelere göre bakıldığında, yılın 5 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a 837 milyon 249 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonu'na 402 milyon 401 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı sektörü İspanya'ya 172 milyon 874 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 19 milyon 878 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri sektörünün ihracatı 3 milyon 795 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin Irak'a ihracatı 33 milyon 766 bin dolar azaldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün İspanya'ya dış satımı 165 milyon 227 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörünün Rusya'ya dış satımı 113 milyon 349 bin dolar arttı.

EN ÇOK İHRACAT İSTANBUL'DAN GERÇEKLEŞTİ

İller bazında bakıldığında, İstanbul'dan 1 milyar 477 milyon dolar hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Antalya'dan 34 milyon 529 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri, 358 milyon 894 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 213 milyon 27 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşti.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-mayıs döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 MAYIS
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (2023/2022) Pay(yüzde)
I. TARIM 13.412.910 14.058.692 4,8 13,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 8.411.599 9.335.671 11,0 9,1
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4.404.308 4.738.437 7,6 4,6
Yaş meyve ve sebze 1.162.465 1.424.576 22,5 1,4
Meyve sebze mamulleri 969.942 903.935 -6,8 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 634.077 613.217 -3,3 0,6
Fındık ve mamulleri 719.597 722.638 0,4 0,7
Zeytin ve zeytinyağı 166.305 480.269 188,8 0,5
Tütün 279.328 376.087 34,6 0,4
Süs bitkileri ve mamulleri 75.577 76.512 1,2 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 1.681.729 1.405.302 -16,4 1,4
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 1.681.729 1.405.302 -16,4 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 3.319.582 3.317.718 -0,1 3,2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 3.319.582 3.317.718 -0,1 3,2

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