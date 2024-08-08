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        Samsun'da kentte tarım talepleri artık web üzerinden alınacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretkenliği artırmak ve üreticilere yönelik desteklerde başvuruyu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Üreticiler tarımsal desteklere yönelik başvurularını belediye tarafından oluşturulan bu web sitesi üzerinden yapabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:55
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        Tarım talepleri artık web üzerinden alınacak
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretkenliği artırmak ve üreticilere yönelik destekleri daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni bir web sayfası hazırlandı. Web sayfası, üreticilere tarımsal destekleme, proje başvuruları ve çeşitli tarımsal bilgiler hakkında hızlı ve etkili bir şekilde bilgi edinme fırsatı sunuyor.

        Üreticiler, artık tarımsal desteklere dair başvurularını daha basit ve hızlı bir biçimde gerçekleştirebiliyor. "http://tarimsalhizmetler.samsun.bel.tr/" üzerinden hizmete sunulan yeni web sayfası, üreticilerin ihtiyaç duydukları bilgilere kısa süre içerisinde ulaşmalarını ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik taleplerini doğrudan yetkililere iletmelerine imkan tanıyor.

        TALEP VE DANIŞMANLIK

        Daha hızlı ve kolay biçimde bilgiye erişim web sayfasının en önemli özelliklerinden biri de, dijital tarım uygulamaları ve tarımsal yenilikler hakkında güncel bilgilere erişim imkanı sunması. Üreticiler, tarımsal destekleme başvuruları, yetiştiricilik bilgileri ve diğer tarımsal konularda ihtiyaç duydukları önemli bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca üreticiler bu platform üzerinden eğitim ve yayın faaliyetleri hakkında talepte bulunup üretimle ilgili konularda danışmanlık alabiliyorlar.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu yeni dijital hizmeti ile üreticiler, bu sayede tarım sektöründeki gelişmelerden haberdar olmanın yanı sıra, çeşitli eğitim programlarına ve destek hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir biçimde erişebilecekler. Yeni uygulama ile birlikte şehir merkezinde uzak mahallelerde yaşayan, belediyenin sağladığı desteklerden ve imkanlardan haberdar olmak isteyen üreticiler; belediyeye gelmeden başvuruda bulunabilecekler.

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        #tarım
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