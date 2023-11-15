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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 62,56 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 62,56 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu verilere göre Tarım Üretici Fiyat Endeksi Ekim'de yıllık yüzde 62,56 arttı, aylık yüzde 1,13 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:34
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        Tarım ÜFE'de yıllık artış yüzde 62,56
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, Tarım-ÜFE'de , 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 85,35 artış gerçekleşti.

        Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,31 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,32 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,11 artış gerçekleşti.

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        Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 6,66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 65,28 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 35,65 ile yağlı meyveler oldu.

        Ekim 2023'te, endekste kapsanan 92 maddeden, 35 maddenin ortalama fiyatında azalış, 44 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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