Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE),2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,04 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,88, ormancılık ürünlerinde %5,19 artış, balıkçılıkta ise %4,71 azalış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ÇOK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %6,62, tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,62 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,63 azalış gerçekleşti.



ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,31 ARTTI



Alt tarım gruplarından; turunçgiller %7,96, çeltik %3,46, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %0,62 artış, yağlı meyveler %0,33, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %3,28, lifli bitkiler %5,01 azalış gösterdi.



Mart 2019'da endekste kapsanan 81 maddeden; 48 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.



