Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.113,23 %-0,12
        DOLAR 34,9648 %0,02
        EURO 36,7760 %0,10
        GRAM ALTIN 2.982,80 %0,25
        FAİZ 43,70 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 34,48 %0,61
        BITCOIN 104.713,00 %1,82
        GBP/TRY 44,1938 %0,18
        EUR/USD 1,0507 %0,06
        BRENT 74,18 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 4.876,88 %0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım-ÜFE yıllık yüzde 46,91 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım-ÜFE yıllık yüzde 46,91 arttı

        Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Kasım 2024'te yıllık yüzde 46,91 arttı, aylık yüzde 8,88 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım-ÜFE'de artış sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

        Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 artış gerçekleşti.

        Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,35 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,70 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19,49 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış gerçekleşti.

        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı
        Kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor