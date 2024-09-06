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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım ve Kredi Kooperatif markette son gün! Tarım ve Kredi Kooperatif 6 Eylül kataloğunda hangi ürünler indirimde?

        Tarım ve Kredi Kooperatif markette son gün! Tarım ve Kredi Kooperatif 6 Eylül kataloğu

        Tarım ve Kredi Kooperatif marketlerde 24 Ağustos'ta başlayan indirimler bugün sona eriyor. Bu hafta markette donmuş gıdalar, temizlik malzemeleri, et, kahvaltılık ve atıştırmalık ürünleri satışta. İşte, Tarım ve Kredi Kooperatif market güncel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:42
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        Tarım ve Kredi Kooperatif marketlerde 24 Ağustos'ta başlayan indirim bugün sona eriyor. Donmuş gıdalar, temizlik malzemeleri, et, kahvaltılık ve atıştırmalık ürünleri gibi onlarca ürün raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım ve Kredi Kooperatif market güncel kataloğu...

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