Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Adıyaman Valiliğine ziyaret

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin cenaze törenine katılan Bakan Pakdemirli, daha sonra Valiliğe geçti.
Pakdemirli, "Şeref Defteri"ni imzalamasının ardından, kurum müdürleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas da katıldı.
Bakan Pakdemirli, çıkışta ise valilik personeli tarafından beslenen "Boncuk" adlı kediyi kucağına alarak bir süre sevdi.
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