Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin sona ermesiyle kurulacak yeni Kabine araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadroların tamamen değişeceğinin sinyalini önceden vermişti. Peki, Tarım ve Orman Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu yeni Kabine listesi ile yeni Tarım ve Orman Bakanı ile ilgili son bilgiler...