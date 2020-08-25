Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

AA

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatı net ve açık, tüm kurumlar ellerinden geldiği şekilde buradaki yaraların sarılması maksadıyla gereğini yapacaklar. Biz de kurum olarak, teşkilat olarak gereğini yapıyor olacağız." dedi.

Şu an bölgede 5 bakan bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, "Bu büyük bir felaket, büyük bir afat. İlk gün ben de buradaydım, Adana'daki yangınla mücadele için oraya gittim, oradaki işimizi tamamlar tamamlamaz yine Cumhurbaşkanımızın bizzat direktifleri ile buraya geldik." diye konuştu.

Pakdemirli, ilk gün burada 3-4 metre boyunda teressubat olduğunu anımsatarak, "Bunun kaldırılmasıyla alakalı tüm kamu kurumları, başta bizim bakanlığımızın da çalışanları olmak üzere çok büyük bir gayret gösterdik. Burada gördüğünüz gibi dükkan içerisinde ormandan arkadaşlarımız çalışıyor. Bugün 'bu görev bizimdi, şu görev bizimdi' deme zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kamu kurumları, tüm personelin, tüm ünvanı olan kişilerin bunları hiç önemsemeden vatandaşın, milletin yanında olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaralarını bir an evvel sarmak maksadıyla buralardayız. Burayı bir an evvel normal hayata döndürmek, ondan sonra da bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması maksadıyla hem geçici tedbirler alınıyor hem de kalıcı tedbirler alınması için tüm bakanlıklar, tüm kamu kurumları çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı net ve açık, tüm kurumlar ellerinden geldiği şekilde buradaki yaraların sarılması maksadıyla gereğini yapacaklar. Biz de kurum olarak, teşkilat olarak gereğini yapıyor olacağız."