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HaberlerSağlık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81'inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğü, yüzde 70'inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğu, yüzde 66'sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor" açıklamasında bulundu

Sigarada düz paket uygulaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sigarada düz paket uygulamasının hedefine ulaştığını kaydetti. Pakdemirli, "Bu kapsamda yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81'inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğü, yüzde 70'inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğu, yüzde 66'sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor" açıklamasında bulundu.

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