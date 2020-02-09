Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sigarada düz paket uygulamasının hedefine ulaştığını kaydetti. Pakdemirli, "Bu kapsamda yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81'inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğü, yüzde 70'inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğu, yüzde 66'sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor" açıklamasında bulundu.