Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TMO'nun fındık alım törenine katıldı:

AA

Pakdemirli, Giresun Ticaret Borsasında gerçekleşen "TMO 2020 Fındık Alım Töreni ve Kuru Üzüm Fiyatlarının Açıklanması" töreninde, Giresun'da yaşanan sel felaketinden dolayı şehit olan askerlere ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Vatandaşların yaralarını çok hızlı bir şekilde saracaklarını belirten Pakdemirli, bunun için bölgeye, Bakanlığın imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Pakdemirli ayrıca Malazgirt zaferinin 949. yılı olduğunu anımsatarak, Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Orman yangınlarına işaret eden Pakdemirli, "Bildiğiniz gibi her gün birçok noktadan yangın haberini aldığımız bu dönemde, vatandaşlarımızın azami derecede hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü yanan, sadece canımız ciğerimiz değil, geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, dünyada fındık denilince akla ilk Türkiye'nin geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de fındık denilince ise açık ara Karadeniz ve Giresun gelir. Meyvesinden yağına, kabuğundan yaprağına kadar her ürününden faydalandığımız fındık Karadeniz'de hayatın içine girmiştir. Karadeniz insanının işi de, aşı da fındıktır. Giresunlu kardeşlerim çok iyi bilirler. Düğünler, tatiller hep fındık harmanına göre ayarlanır. Deyimlerde, sözlerde, cümlelerde en çok fındık vardır. Malum; bu topraklarda fındığın ana vatanı. Son 600 yıldır bu topraklardan dünyaya ulaşan fındık, dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin en önemli marka ürünlerinden biri olmaya devam edecektir."

- "Fındık 612 bin aileye gelir kapısı olmuştur"

Pakdemirli bu vesileyle gösterdikleri gayret ve emeklerinden dolayı bölge insanına teşekkür etti.

Fındığın Türkiye'nin stratejik ürünü olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Dünya fındık alanlarının yüzde 76'sına sahibiz. 734 bin hektar alanda ürettiğimiz fındık 612 bin aileye gelir kapısı olmuştur. Fındık üretiminde dünya lideri olan Türkiye, üretiminin yüzde 70'ini, ihracatının ise yüzde 76'sını tek başına yapmaktadır. Fındık, bugün ülkemiz tarım ihracatının bir numaralı ürünüdür." diye konuştu.

- "Fındık ihraç fiyatı, bugün itibariyle 6,72 dolara yükseldi"

Bekir Pakdemirli, üretilen fındığın yüzde 80'inin ihraç edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim için bir iftihar tablosudur. Tarımsal ihracat gelirimizin yüzde 12'si fındıktan geliyor. 100'den fazla ülkeye, yılda ortalama 250 bin ton iç fındık ihraç ediyoruz. İhraç birim fiyatlarında, son 1 yılda yüzde 16'lık bir artış sağladık. Geçen yıl kilogramı 5,80 dolar olan fındık ihraç fiyatı, bugün itibariyle 6,72 dolara yükseldi. Bu artışla, ihraç edilen 335 bin ton fındıktan, ilave 300 milyon dolarlık bir katkı sağlandı."

Karadeniz'de kalite, tadı ve içerdiği yağ oranı ile dünyanın en kaliteli fındığının yetiştirildiğine işaret eden Pakdemirli, yaylaları, doğal limanları ve verimli topraklarıyla meşhur Giresun'un fındığın en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu, fındık denilince akla Giresun ve Levant geldiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, fındık üretimini ve piyasaları günlük takip ettiklerini dile getirerek, "Üreticiyi mağdur etmeyecek, geliri artıracak tüm tedbirleri alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, üreticimizin yüzünü güldürecek çalışmalar yapacağımızın sözünü vermiştik. Emeğiniz, alın teriniz yerde kalmayacak demiştik, dediğimizi de yaptık." şeklinde konuştu.

Geçen yıl TMO tarafından kilogramı 16,5-17 liradan fındık alımı yaptıklarını anımsatan Pakdemirli, açıklanan fiyatların üreticiler, üretici örgütleri, ilgili STK'ler ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Pakdemirli, bunun üretimin devamlığına ve piyasaların doğru şekillenmesine de büyük katkı sağladığını belirterek, "Hasat dönemi düşme eğiliminde olan fındık fiyatları hızla toparladı ve sezon içerisinde 18-20 lira civarında seyretti. Böylece kilogram başına 3-4 lira gibi artış ile fındık üreticilerimizin cebine ve Karadeniz ekonomisine en az 2 milyar liralık fazladan gelir sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fındık alım fiyatında son iki yılda ortalama yüzde 55 artış sağladık"

Bu yıl fındık fiyatlarının ise yine hasattan önce 27 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMO üzerinden, Giresun kalite fındığı 22,5 liradan, Levant kalite fındığı 22 liradan, sivri kalite fındık ise 21 liradan alıyoruz. Bu alım fiyatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın fındık üreticilerimize verdiği önemin açık bir göstergesidir. Buradan kendisine bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, randıman ve Bakanlığımız destekleri ile birlikte Giresun kalite fındığın kilogram alım fiyatı 25,5 liraya çıkmıştır. Böylece fındık alım fiyatında son 1 yılda ortalama yüzde 33, son iki yılda ise ortalama yüzde 55 artış sağladık ve üreticilerin yüzünü bir kez daha güldürdük. İnşallah TMO üzerinden regülasyon politikalarımız, bundan sonra da devam edecek."

Bekir Pakdemirli, üreticilerin 19 Ağustos'tan itibaren randevu almaya ve 24 Ağustos'tan itibaren de ürünlerini TMO'ya satmaya başladığını ifade ederek, "Buradan şunun da müjdesini vermek istiyorum, ödemeler lisanslı depoya teslimde peşin, diğer alım noktalarına teslimlerde 10 gün içinde yapılacaktır. Ancak, alımların başladığı pazartesi gününden bugüne kadar teslim edilen fındık bedellerini, 10 gün beklenmeden cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.

TMO'ya fındık alım görevi verildiği 2006 yılından bugüne, Karadenizli üreticilerden, yaklaşık 6 milyar liralık fındık alımı yaptıkları bilgisini veren Pakdemirli, Giresun'da ise son 3 yılda toplam 30 bin ton kabuklu fındık alımı yaparak, üreticilere 400 milyon lira ödedikleri kaydetti.

- "TMO, Giresun'daki alımlarını ELÜS yoluyla yapmaktadır"

Pakdemirli, bu yıl pandemiye rağmen, üreticilerin yapmış olduğu bakım sayesinde verim ve kalitede artış sağlandığını aktardı.

Giresun Ticaret Borsasına ait 16 bin ton kapasiteli Türkiye'nin tek lisanslı fındık deposunun 2017 yılından bu yana bölgeye hizmet verdiğine işaret eden Pakdemirli, "Bu lisanslı depo, Giresun ve Fındık için önemli bir yatırımdır. TMO, Giresun'daki alımlarını lisanslı depo üzerinden Elektronik Ürün Senedi, yani ELÜS yoluyla yapmaktadır. Bugüne kadar 23 bin ton kabuklu fındık, lisanslı depoda alınmış ve satılmıştır. TMO, bu sezonda da Lisanslı depo üzerinden alım yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Elektronik Ürün Senedi lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belge olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu belge ile ürünlerinizi borsadan istediğiniz zaman satabilirsiniz. Ziraat Bankası, ELÜS karşılığı üreticilere faiz indirimli kredi sağlıyor. Ürünleri Lisanslı depolara teslim eden çiftçimize destek veriyor, önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Ürün teslimlerinde yüzde 2 stopaj ve yüzde 2 SGK prim kesintisinden muaf tutuluyorlar. Lisanslı depolarda ürünün muhafaza edenlere 24 ay depo kira desteği, kira desteği alan üreticilere, 750 liraya kadar nakliye desteği ve 25 lira analiz destek ödüyoruz buradan, fındık üreticilerine, ürünlerini lisanslı depolarda saklamaları, yatırımcılara da lisanslı depo yapmaları için çağrıda bulunuyorum."