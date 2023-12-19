Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kontenjan dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alımı kontenjan dağılımını açıkladı. Mühendis, veteriner, hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda binlerce işçi alımı gerçekleştirilecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kontenjan dağılımına ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 19.12.2023 - 08:34 Güncelleme: 19.12.2023 - 08:34 facebook

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş-kontenjan dağılımı, Bakan İbrahim Yumaklı'nın son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis alımı ve diğer unvanlardan 5 bin 736 olmak üzere toplamda 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurularına ilişkin detaylar...

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7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.