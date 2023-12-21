Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alacak! Kontenjan dağılımı belli oldu!
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacağını açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmalarının ardından önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; mühendis, veteriner, hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda alım yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve meslek kontenjan dağılımına çevrildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru şartlarına ilişkin merak edilen detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve meslek branş dağılımı, Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 982'si ziraat mühendisi, 1422 mühendis ve diğer unvanlardan 5 bin 736 olmak üzere toplamda 7 bin 158 personel alımı yapılacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kontenjan dağılımı...
7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı.
KONTENJAN DAĞILIMI
Destek Personeli: 1443
Büro Personeli: 1088
Ziraat Mühendisi: 982
Veteriner Hekim: 652
Şoför: 487
Gıda Mühendisi: 193
Orman ve Muhafaza Memuru: 162
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155
Su Ürünleri Mühendisi: 107
Orman Mühendisi: 81
Laborant: 56
Biolog: 33
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18
Harita Mühendisi: 15
Kimya Mühendisi: 14
Bilgisayar Mühendisi: 6
İnşaat Mühendisi: 6
Gemi Adamı: 2
Toplam: 5500
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için gözler Bakan İbrahim Yumaklı'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Yumaklı konuya ilişkin henüz bir açıkalama yapmadı.
DİĞER ALIMLAR
Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek.
657 sayılı Kanunun Ek 41 inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak.
7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak.
BAKAN YUMAKLI: “BAKANLIĞIMIZIN HER BİR FERDİYLE BİRLİKTE ÜRETİCİ VE VATANDAŞ ODAKLI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni ihdas edilen kadroların Bakanlık için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, “7 bin 158 kadronun hem bakanlığımıza hem de teşkilatımıza katılacak arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.