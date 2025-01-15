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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım uzmanı yardımcısı alımı başvuru tarihleri, yazılı ve sözlü sınav konuları, şartları

        Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım uzmanı yardımcısı alacak! Başvurular 17 Ocak'ta bitiyor!

        Tarım ve Orman Bakanlığına 99 tarım uzman yardımcısı alınacak. Adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olması ve başvuru sonrasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavı geçmesi gerekiyor. Başvurular, 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İşte, 99 tarım uzman yardımcısı alımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:33
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        Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım uzman yardımcısı alıyor. Mühendislik, hukuk, veteriner, uluslararası alanlarında alınacak adaylar için başvurular 6 Ocak'ta başladı ve 17 Ocak'ta sonlanacak. Başvuru sürecinden sonra adayları yazılı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı sınav bekliyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım uzman yardımcısı alımı detayları...

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        99 TARIM UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Yarışma Sınavı için başvurular, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00’a kadar, “Kariyer Kapısı Platformu” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak yine “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden sisteme yüklemesi gerekecektir.

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        99 TARIM UZMAN YARDIMCISI ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Ziraat Mühendisliği

        Gıda Mühendisliği

        İstatistik

        Su Ürünleri Mühendisliği

        Veteriner

        Matematik

        Orman Mühendisliği

        Kamu Yönetimi

        Bilgisayar Mühendisliği

        Uluslararası İlişkiler

        Hukuk

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        YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yarışma sınavının yazılı aşaması test usulünde, 11 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

        Yazılı sınav;

        a. Genel kültür ve genel yetenek (yüzde on),

        b. Bakanlığın yapısı, genel görev alanı ve ilgili mevzuat (yüzde otuz),

        c. Mezun olunan bölümün müfredatı kapsamında Bakanlığın görev alanına giren meslekî alan bilgisi (yüzde altmış) konularından oluşacaktır.

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        YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

        Yazılı sınavın değerlendirilmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

        Sözlü sınav;

        a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

        b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

        c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkileri (10 puan),

        ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

        d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan),

        e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

        başlıklarından oluşacaktır.

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