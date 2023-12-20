Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 7 bin 158 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 7 bin 158 personel alınacak! İşte kontenjan dağılımı... Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacağını açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmalarının ardından önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; mühendis, veteriner, hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda alım yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve meslek kontenjan dağılımına çevrildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru şartlarına ilişkin merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:27 facebook

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve meslek branş dağılımı, Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 982'si ziraat mühendisi, 1422 mühendis ve diğer unvanlardan 5 bin 736 olmak üzere toplamda 7 bin 158 personel alımı yapılacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kontenjan dağılımı...

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7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.