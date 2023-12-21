Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7 bin 158 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro listesi, başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7 bin 158 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro listesi, başvuru şartları

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için 7 bin 158 personel alımı yapacağını duyurdu. Kontenjan dağılımı belli olurken; 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarm işçisi ve 158 Tarım Orman Uzmanı alınacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının detayları, kontenjan dağılımı nedir? İşte, detaylar...