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        Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7 bin 158 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kontenjan listesi, başvuru şartları

        Bakan Yumaklı açıkladı: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alacak!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin 158 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık, destek personeli, ziraat mühendisi, veteriner hekim ve biolog gibi farklı iş alanlarında kontenjan açtı. Açıklamaların ardından adaylar personel alımının ne zaman yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 08:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:59
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için 7 bin 158 personel alımı yapacağını duyurdu. Kontenjan dağılımı belli olurken; 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarm işçisi ve 158 Tarım Orman Uzmanı alınacağı açıklandı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının detayları, kontenjan dağılımı nedir? İşte, detaylar...

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALACAK!

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU!

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı.

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        KONTENJAN DAĞILIMI

        Destek Personeli: 1443

        Büro Personeli: 1088

        Ziraat Mühendisi: 982

        Veteriner Hekim: 652

        Şoför: 487

        Gıda Mühendisi: 193

        Orman ve Muhafaza Memuru: 162

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155

        Su Ürünleri Mühendisi: 107

        Orman Mühendisi: 81

        Laborant: 56

        Biolog: 33

        Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18

        Harita Mühendisi: 15

        Kimya Mühendisi: 14

        Bilgisayar Mühendisi: 6

        İnşaat Mühendisi: 6

        Gemi Adamı: 2

        Toplam: 5500

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için gözler Bakan İbrahim Yumaklı'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Yumaklı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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        TARIM İŞÇİSİ VE ORMAN UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

        Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

        Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek.

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        158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak.

        7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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