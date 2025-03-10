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        Haberler Bilgi Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu, kadro dağılımı nedir?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak?

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan 8 bin 500 kişilik istihdam müjdesinde gözler Bakanlıktan gelecek başvuru tarihlerine döndü. 3 farklı kadroda yapılacak alımlarda, orman yangınlarıyla daha etkili bir mücadele amaçlanıyor. Peki, 8 bin 500 personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:21
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        Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan istihdam müjdesi sonrası gözler Bakanlığa döndü. Orman yangınlarıyla etkili bir şekilde mücadele edebilmek adına Bakanlığa alınacak 8 bin 500 personel için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 8 bin 500 personel alımı ne zaman?

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIYOR

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katıldı.

        Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek,"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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