Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, vatandaşları uyararak, "Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum.” dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT TAĞŞİŞ ÜRÜNLERİ

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Ürünler arasında çoğunluğu zeytinyağı olmak üzere çikolata, tulum peyniri, yoğurt, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, son yapılan ifşa ile beraber, 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.