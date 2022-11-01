Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 bütçesi kabul edildi

DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '2023 Mali Yılı Bütçesi' görüşülerek kabul edildi.

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçi sayısıyla ilgili verileri paylaşarak, "2019 yılında ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 83 bin 22 iken, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 2 milyon 173 bin 996 olmuştur" dedi.

DHA'nın haberine göre; Bakan Kirişci, 'tarım arazilerinde azalma var' şeklindeki eleştirilere de şöyle yanıt verdi:

"Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda 2020-2021 yıllarında nadas alanlarında 1,1 milyon dekarlık bir azalma sağlanmış durumdadır. Stratejik ürünlerimizin içerisinde olduğu tarla bitkileri üretim alanında 4 milyon dekar artış yaşanmıştır. 3 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılarak toplam ekilen alanlar 234 milyon dekara yükselmiş bulunmaktadır."

BAKAN KİRİŞCİ ÇİFTÇİ BORÇLARI HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Kirişci milletvekillerinin, çiftçilerin banka borçlarına ilişkin sorularını da şöyle dedi:

"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal krediler 2002 yılında 77 bin çiftçi kredi kullanmaktayken bu tarımsal krediyi 2022 yılında 435 bin çiftçi kredi kullanmıştır. Kredilerin geri dönüş oranı 2002 yılında yüzde 37.8 iken, 2022 yılında yüzde 99.4'e erişmiştir. 2022 Eylül ayı itibarıyla 753 bin çiftçinin toplam 153,8 milyar Türk Lirası düzeyinde borcu bulunmaktadır. 2022 Eylül ayı itibarıyla 180 milyar Türk Lirası olan toplam tarımsal kredinin yüzde 85'i sübvansiyonludur. Faiz indirimi ortalama yüzde 70 civarındadır. Yüzde 80 enflasyonun olduğu bir süreci, bir türbülansı yaşadığımız bir dönemde yüzde 70 burada bir sübvansiyonun uygulanıyor olmasının bu çiftçilerimize gerçekten önemli bir destektir diye değerlendirilmesi gerekir."

"DÜNYA NOHUT ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRADAYIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır'ın bir eleştirisi üzerine Türkiye'nin dünya nohut üretiminde ikinci sırada olduğunu açıkladı. Kirişci, Türkiye ile Sudan arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma ile ortak şirket kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şirkete tahsis edilmesi gereken araziler Sudan'da yaşanan hükümet değişikliği ve pandemi nedeniyle tahsis edilememiş. Dolayısıyla arazi planlaması konusunda hiçbir ödeme yapılmamış, herhangi bir yatırım da gerçekleşmemiştir. 'Türkiye'de tarım arazileri bitti de mi Venezüella'da, Nijer'de, Kazakistan'da, Sudan'da geziyorsunuz' diye soruluyor. Ben size şu soruyu sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 29.3 milyar dolarlık bir yatırımın, 131 ülkede pek çok proje ile gerçekleştiren dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya yerleşen müteahhitlerimizi nereye koyacağız. Müteahhitlerin işi yok mu da başka ülkelerde kendilerine iş arıyorlar. Kanada'dan mercimek ithalatı, ihraç edilmek üzere yapılıyor. Mercimek üretiminde 4'üncü sıradayız. Nohut ithalatından söz ediliyor. Dünya nohut üretiminde ikinci sıradayız."

"BUĞDAY UNU İHRACATINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Bakan Kirişci, Türkiye'de zeytin üretiminde son zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, "Son 20 yılda ise zeytin ağacı varlığımız 189 milyonu geçmiş durumda. Ayçiçeğinde de son zamanların üretim rekoru kırıldı. Çay rekolte düşüklüğü 2022 yılı hava şartları nedeniyle verim kaybı oluştu. Buğday üretiminde de kendine yeten bir ülke. Buğday unu ihracatında birinci sıradayız. Bitkisel üretimde tüm zamanların üretim rekoru kırılmış olacak. Tarım arazilerinin yapılaşması konusunda keyfi uygulamaları da ortadan kaldırmak için çalışma başlatacağız. fındık üreticisine 2022 yılı üretimi için alan bazlı gelir desteği 170 TL olacak. Mazot ve gübre desteği bir önceki yıla göre yüzde 219 artışla dekara 83 TL olarak ödenecektir" açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişci, Katar'a ihraç edilen mallarla ilgili bir soru üzerine, "Son üç ayda 142 bin küçükbaş hayvanın da ihraç edildiğini, bunun sadece 21 bini yani yüzde 14'ünü Katar'a ihraç ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. İhraç yetkisi TÜRKVET'de adına hayvan kayıtlı çiftçilerimize verilmektedir. Aracıların kazandığı ve sadece Katar'a sağladığı iddiası asla doğru değildir. İhracat işlemlerin de uygulanacak usul ve esaslar kurumun web sitesinde ilan edilmiş, başvuru süreci belirlenmiş ve değerlendirilme listeleri şeffaf bir şekilde kişisel verilerin korumasına riayet edilerek yayınlanmıştır" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PANKARTLI EYLEM

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmelerinde, CHP'li vekiller komisyon salonunda, 'Et, süt ve yumurta lüks oldu. Çocuklar yiyemez oldu', 'Ne çiftçide kaldı derman, ne tarlada kaldı harman', 'Çiftçi üretirken tükeniyor', 'Mazota zam, tohuma zam, gübreye zam, çiftçiye zam' yazılı pankart açarak iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Görüşmelerin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 Mali Yılı bütçesi kabul edildi.