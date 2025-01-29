Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Taklit ve tağşiş listesi güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda taklit veya tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Firmaların ürünlerine tohum yağı karıştırdığı, ete kanatlı eti eklediği gibi usulsüzlükler belirlendi. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...
Giriş: 29.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürekli güncellenen taklit ve tağşiş listesine 14 marka daha eklendi. Yapılan denetimlerde gıda ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. İşte, 29 Ocak güncel taklit ve tağşiş listesi...
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29 OCAK GÜNCEL TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ LİSTESİ
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