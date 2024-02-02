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        Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS-2024/4 tercih kılavuzu

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı!

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı. KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla sürecin detaylarına yer verildi. Bir yandan başvurular sürerken diğer yandan süreç hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Tercih başvurusunda bulunan adaylar ÖSYM 2024/4 KPSS tercih ekranı (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 18:46 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:46
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        Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ışığında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Açıklama sonrası KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih ekranını haberimizde derledik. İşte "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? " sorularının yanıtları...

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        BAKANLIĞA 7158 PERSONEL ALINACAK

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

        3

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI!

        KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 31 Ocak 2024 Çarşamba günü başladı. Tercihler 7 Şubat 2024 Çarşamba gününe kadar sürecek.

        BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 7 Şubat'a kadar http://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

        PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KADRO DAĞILIMI

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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