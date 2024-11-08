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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 7 Kasım 2024: Güncel listede hangi firmalar var?

        Taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi açıklandı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listede 'sakatat tespiti, tohum yağlarının karıştırılması, deri dokusu tespiti, gıda boyası tespiti' gibi birçok uygunsuz durum yer aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin denetim gerçekleştirdiklerini açıkladı. İşte, taklit ve tağşiş yapan firmalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 08:58 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:58
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. En son 7 Kasımda açıklanan listeye birçok firma daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 yılı Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin denetim gerçekleştirdik. Bugüne kadar taklit veya tağşiş yapılan, insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, periyodu belli olmayan zamanlarda toplu şekilde kamuoyuna açıklanıyordu. Şimdi bu duyuruları, elektronik ortamda tüketicilerimizle anlık olarak paylaştığımız bir sisteme geçtik. Gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerimiz tarafından da takip edilmesine olanak tanıyan Gıda İşletmeleri Karekod Uygulaması'nı hayata geçirdik. 2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte, 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanan taklit veya tağşiş yapan firmalar...

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        7 KASIM'DA AÇIKLANAN TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN LİSTESİ

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