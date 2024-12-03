Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listede 'tohum yağlarının karıştırılması, yabancı madde tespiti, süt yağı harici yağ tespiti' gibi gibi birçok usulsüzlük yer aldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık ayı taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi...

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ ARALIK