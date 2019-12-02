AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda işletmelerine yönelik rutin olarak devam eden denetimlere ilaveten, 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı. Söz konusu dönemde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bakanlık ekiplerince 5 gün süreyle yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pakdemirli, toplam 6 alanda 72 bin 783 işletmenin denetlendiğini belirterek, denetimlerin 3 bin 398'inde olumsuzluk tespit edildiğini bildirdi. Pakdemirli, "Denetimler sırasında 419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık." ifadesini kullandı.

Gıda denetimlerinin bu seferberlik kapsamında kalmayacağına ve bundan sonra da hız kesmeden süreceğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman 'Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaktan çekinmemeliler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir."

Bakanlık tarafından uygulanan seferberliğe ilişkin veriler şöyle:

Ürün Sınıfı Toplam Denetim Sayısı Olumsuz Denetim Sayısı Alınan Numune Sayısı Et ve Et Ürünleri Üreten İş yerleri 2.021 164 60 Süt ve Süt Ürünleri Üreten İş yerleri 2.342 171 34 Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamuller Üreten İş yerleri 10.523 999 41 Kasap ve Şarküteri ile Bakkal, Market, Büfe, vb. İş yerleri 27.115 843 167 Okul Kantinleri ve Yemekhaneleri 9.391 201 14 Lokanta, Restoran, Dönerci, Fast-Food gibi Toplu Tüketim Yerleri 21.391 1.020 103 Genel Toplam 72.783 3.398 419