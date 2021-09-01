Tarım ve Orman Bakanlığından yatırımcılara tıbbi nane üretimi tavsiyesi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektöründe yeni ve kar getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere, tıbbi nane yetiştirmeleri önerisinde bulundu.

Bakanlık, bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere yönelik tıbbi nane üretimine ilişkin fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı.

AA muhabirinin rapor ve rehberden yaptığı derlemeye göre, tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün yaygınlaştırılmasıyla kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve üretimin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Tarımsal sanayilerin geliştirilmesinde tarımsal üretimin girdi olarak dikkate alınması ve gıda ihtiyaç fazlasının kozmetik ve enerji gibi sektörlerde kullanılması hedefleniyor.

Tıbbi bitkilerden elde edilebilen uçucu yağ ihracatı ve ithalatı büyük oranda artış göstererek tarım sektörünün en çok gelişen ürün gruplarından biri haline geldi. Dünyada nane türlerinden elde edilen uçucu yağlar, bu alandaki ticarette narenciye yağlarından sonra ikinci sırada yer alıyor. Dünyada 35 bin-45 bin ton civarında nane uçucu yağı üretimi yapılıyor.

Nane yağları Türkiye'nin ithal ettiği uçucu yağlar içinde yüzde 16,7'lik payla ilk sırada bulunuyor. Tıbbi nane yağı ithalatı 2010'da yaklaşık 35 ton iken 2019'da 55 tona yükseldi. Tıbbi nane yağı ihracatı ise 2010 yılında 0,9 ton iken 2019'da yaklaşık 2 kat artışla 1,7 tona çıktı.

- Tıbbi nane yetiştiriciliği fizibilitesi

Ekonomik ömrü 4 yıl olarak belirlenen tıbbi nanede dekara 5 bin 500 fide dikilecek şekilde hesaplama yapılıyor. Bu sebeple gelir ve gider hesaplamaları 4 yıl olarak işleniyor. Tıbbi nane yatırımının ikinci yılından itibaren artı gelir elde edilmesi mümkün oluyor.

Tesis edilecek tıbbi nane plantasyonunun ekonomik ömrü boyunca karlı olup olmadığının ortaya konulması amacıyla 10 dekar alan için fizibilite çalışması yapıldı. Bu çerçevede projenin 4 yıllık verimlilik dönemi sonunda elde edilecek karın bugünkü değerle 108 bin 810 lira olacağı öngörüldü.

Bu süreçte yatırım tutarı 39 bin 700 lira, yıllık işletme giderleri de 19 bin 826 lira olarak hesaplandı. Yıllık işletme gelirlerinin 56 bin 359 liraya ulaşacağı tahmininde bulunuldu.

- Destekleme politikaları

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerini geliştirmek amacıyla desteklemeler de yapılıyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler için dekara 15 lira mazot ve 4 lira gübre destekleme ödemesi sağlanıyor. Tıbbi nane üreticilerine organik tarım desteği kapsamında de destek ödemesinde bulunuluyor.

Ayrıca, ORKÖY Destekleri çerçevesinde, orman köylülerine tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik projelerde, değişen oranlarda destek kredileri veriliyor.