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Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı - TBMM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı - TBMM
AA

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bütçeleri ele alınacak.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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