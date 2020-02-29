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Haberlerİş-Yaşam

Tarıma dayalı yatırımlar için süre uzatımı

Kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılan tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 29 Mayıs 2020'ye uzatıldı.

tarıma dayalı yatırım
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kırsal kalkınma desteği sağlanan yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanmasına ilişkin daha önce 28 Şubat 2020 olarak belirlenen tarih, 29 Mayıs 2020 olarak düzenlendi. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek sürede tamamlanacak.

29 Mayıs 2020 veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanan ancak yasal izinleri alınamayan yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinlerin alınabilmesi için süre verilecek.

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