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Tarımsal büyümede Türkiye Avrupa ikincisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak" açıklamasında bulundu

Berat Albayrak
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılaştırmalı bir grafik eşliğinde Türkiye'nin 2003-2019 yılları arasında Avrupa'da tarım alanında en hızlı büyümeyi yakalayan 2. ülke olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum."

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