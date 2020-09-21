HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılaştırmalı bir grafik eşliğinde Türkiye'nin 2003-2019 yılları arasında Avrupa'da tarım alanında en hızlı büyümeyi yakalayan 2. ülke olduğunu bildirdi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum."