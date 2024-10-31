Tarımda mazot ve gübre desteği artırıldı

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan programdan yapılan derlemeye göre, tarıma 2025 yılında 135 milyar lira destek ödemesi yapılacak.

Tarıma 2023 yılında 63,3 milyar, 2024 yılında ise 91,5 milyar lira destek ödemesi yapılmıştı. Buna göre 2025 yılında tarıma bütçeden ayrılan destek ödemesinde yüzde 47,5 oranında artış oldu.

Programda alan bazlı destekler arasında yer alan gübre, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı ile çay, hububat ve bakliyat için yapılan fark ödemesi destekleri 2025 yılı bütçesinde en fazla artış öngörülen destek kalemlerinden olduğu bildirildi.