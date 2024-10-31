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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımda mazot ve gübre desteği artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımda mazot ve gübre desteği artırıldı

        Tarımsal destek ödemelerinin en önemli kalemimden olan mazot ve gübre desteği artırılacak. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, çiftçiye 2025 yılında yüzde 66,8 artışla toplam 8,2 milyar lira gübre desteği, yüzde 25 artışla 20 milyar 77 milyon lira mazot desteği ödenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:55
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        Tarımda mazot ve gübre desteği artırıldı
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        2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan programdan yapılan derlemeye göre, tarıma 2025 yılında 135 milyar lira destek ödemesi yapılacak.

        Tarıma 2023 yılında 63,3 milyar, 2024 yılında ise 91,5 milyar lira destek ödemesi yapılmıştı. Buna göre 2025 yılında tarıma bütçeden ayrılan destek ödemesinde yüzde 47,5 oranında artış oldu.

        Programda alan bazlı destekler arasında yer alan gübre, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı ile çay, hububat ve bakliyat için yapılan fark ödemesi destekleri 2025 yılı bütçesinde en fazla artış öngörülen destek kalemlerinden olduğu bildirildi.

        135 milyar liralık destek ödemesinin oransal olarak yüzde 24,1’i alan bazlı tarımsal destek ödemelerini, yüzde 31,4’ü fark ödemesi desteklerini, yüzde 20,1’i hayvancılık destek ödemelerini kapsıyor.

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        MAZOT DESTEĞİ YÜZDE 25, GÜBRE İSE YÜZDE 66,8 ARTACAK

        Mazot desteği yüzde 25 artışla 20 milyar 77 milyon lira oldu. Mazot desteğinin toplam destekleme bütçesindeki payı yüzde 17,9’dan yüzde 14,9’a düştü.

        Gübre desteği de 2024'te 4 milyar 965 milyon lira iken yüzde 66,8 artışla 8 milyar 281 milyon lira oldu.

        HAYVANCILIK DESTEKLERİ YÜZDE 37,5 ORANINDA ARTIRILDI

        2025 yılında hayvancılık desteklerinin ise yüzde 37,5 artışla 27 milyar 150 milyon liraya çıkması öngörülüyor. Fakat 2024 yılında hayvancılık desteklerinin toplam bütçedeki payı yüzde 21,6 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 20,1’e gerileyecek.

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